Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии в период проведения ОИ-2026

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, призывающую к соблюдению олимпийского перемирия в период проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, призывающую к соблюдению олимпийского перемирия в период проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Документ, озаглавленный «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов», был утверждён консенсусом.

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в своём выступлении подчеркнула необходимость отделения спорта от политики, отметив, что спортсмены должны иметь гарантированную возможность участия в соревнованиях без риска столкнуться с политически мотивированными ограничениями.

Резолюция состоит из девяти пунктов, ключевыми из которых являются призыв к соблюдению перемирия в период за семь дней до открытия Олимпиады и до семи дней после закрытия Паралимпийских игр, а также обеспечение безопасного проезда и участия всех аккредитованных лиц. Документ также призывает государства-члены ООН активно сотрудничать с МОК в использовании спорта как инструмента укрепления мира, диалога и примирения в зонах конфликтов.

Ранее сообщалось, что США и Украина достигли понимания в переговорах по мирному плану.

