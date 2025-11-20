Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии в период проведения ОИ-2026

Резолюция состоит из девяти пунктов, ключевыми из которых являются призыв к соблюдению перемирия в период за семь дней до открытия Олимпиады и до семи дней после закрытия Паралимпийских игр, а также обеспечение безопасного проезда и участия всех аккредитованных лиц. Документ также призывает государства-члены ООН активно сотрудничать с МОК в использовании спорта как инструмента укрепления мира, диалога и примирения в зонах конфликтов.