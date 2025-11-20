«Уничтожить население»: Захарова сравнила действия Запада в адрес Украины с политикой Гитлера

«У меня в этом не было никогда никаких сомнений, что, помимо использования Украины как инструмента оказания давления, влияния на нашу страну, один из таких сумасшедших тезисов, который был в головах у тех на Западе, кто провоцировал этот конфликт, было уничтожение украинского населения как такового», — сообщила она.