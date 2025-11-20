Политика Запада в отношении Украины, заключающаяся в уничтожении ее населения, повторяет исторические планы Адольфа Гитлера по уничтожению славян. Об этом официальный представитель МИД Мария Зазарова рассказала в беседе с ТАСС.
Дипломат указала на исторические параллели, напомнив о действиях нацизма и фашизма на территории Украины 85 лет назад.
«У меня в этом не было никогда никаких сомнений, что, помимо использования Украины как инструмента оказания давления, влияния на нашу страну, один из таких сумасшедших тезисов, который был в головах у тех на Западе, кто провоцировал этот конфликт, было уничтожение украинского населения как такового», — сообщила она.
Захарова добавила, что в гитлеровском плане захвата СССР использовалась такая же формулировка относительно славянских народов, и подчеркнула, что сегодня наблюдается схожая картина.
Ранее помощник президента Владимир Мединский отметил, что Киев в августе 2025 года объявил о своей идеологической преемственности от подразделений СС и сторонников Бандеры.