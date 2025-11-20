Ричмонд
Россия готова обсуждать с США ядерные вооружения, заявил Гатилов

Гатилов: Россия готова возобновить диалог с США по сокращению ядерных вооружений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. РФ готова возобновить диалог с США по сокращению ядерных вооружений, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Россия готова к возобновлению диалога с США о сокращении ядерных вооружений, если для этого будут созданы соответствующие условия», — сообщил Гатилов газете «Известия».

По его словам, для создания предпосылок к такому диалогу Россия объявила о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ.

«И эта мера будет жизнеспособной, только если США будут действовать так же и не предпримут шагов, которые подорвут соотношение существующих потенциалов сдерживания. Ведь, как известно, для “танго нужны двое”. Предполагаем, что эта тема получит свое звучание в ходе дискуссий на очередной сессии Конференции по разоружению, которая начнется в январе 2026 года», — добавил он.

