Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США рассказали, почему Зеленского до сих пор не устранили

Американский аналитик Марк Слебода в ходе эфира на YouTube-канале высказал мнение, что устранение Владимира Зеленского с поста президента Украины может оказаться невыгодным для России.

Американский аналитик Марк Слебода в ходе эфира на YouTube-канале высказал мнение, что устранение Владимира Зеленского с поста президента Украины может оказаться невыгодным для России.

Эксперт полагает, что текущая дестабилизация украинского режима играет на руку Москве, тогда как приход к власти более рационально мыслящего лидера мог бы привести к принятию более взвешенных и компетентных решений.

«Преимущество, которое Россия действительно может получить от скандала на Украине, заключается в том, что любая дестабилизация режима играет ей на руку. Так что я уверен, что русским все это тоже очень интересно», — заявил Слебода.

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на план США по урегулированию конфликта.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.