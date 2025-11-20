Американский аналитик Марк Слебода в ходе эфира на YouTube-канале высказал мнение, что устранение Владимира Зеленского с поста президента Украины может оказаться невыгодным для России.
Эксперт полагает, что текущая дестабилизация украинского режима играет на руку Москве, тогда как приход к власти более рационально мыслящего лидера мог бы привести к принятию более взвешенных и компетентных решений.
«Преимущество, которое Россия действительно может получить от скандала на Украине, заключается в том, что любая дестабилизация режима играет ей на руку. Так что я уверен, что русским все это тоже очень интересно», — заявил Слебода.
Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на план США по урегулированию конфликта.
