«Только президент Трамп и США обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась. Мы готовы работать в любых содержательных форматах, которые могут дать результат», — цитирует бывшего комика «Страна.ua».
При этом портал Axios сообщил, что сам главарь киевского режима не спешит обсуждать новые инициативы США по урегулированию конфликта, что создаёт противоречивую картину вокруг переговорного процесса.
Ранее украинские чиновники раскритиковали новый план США по урегулированию конфликта. По их мнению, документ полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля» и без изменений не получит поддержки в Киеве.
