Бастрыкин попросил разрешения возбудить уголовные дела против судей: с шести сотрудников могут снять неприкосновенность

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился с просьбой дать согласие на возбуждение уголовных дел против шести судей. Об этом сообщается на официальном сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). Рассмотрение ходатайств назначено на 24 ноября 2025 года.
Уточняется, что ВККС должна решить вопрос о снятии неприкосновенности с судей из Кабардино-Балкарии, Курска, Адыгеи, Мордовии и Санкт-Петербурга, а также о мере пресечения в виде заключения под стражу для отставного председателя Юргомышского районного суда Курганской области.
Известно также, что среди обвиняемых — судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Воитлев Адам Нуриевич, заместитель председателя Ленинского районного суда Курска Ольга Петрова, мировой судья Нальчикского судебного района в отставке Темботов Мухамед, судьи Смольненского районного суда в отставке Валерий Тарасов и Карине Голикова, а также судья Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслав Круглов.
Обвинения включают посредничество во взяточничестве, получение крупной взятки и вынесение заведомо неправосудных решений.
Кроме того, ВККС рассмотрит вопрос председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который сейчас находится на Кипре. По данным источников, Чернов связан с назначением Виктора Момотова в Верховный суд, фигуранта коррупционных дел. Чернов подозревается в причастности к схемам с крупными активами стоимостью миллиарды рублей.
На заседании лично будет присутствовать председатель Верховного суда Игорь Краснов, известный своей антикоррупционной позицией и занявший пост в сентябре 2025 года.
Ранее KP.RU сообщил, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении (среди прочих) судьи Ольги Петровой из Курска из-за дачи взятки.
Напомним, недавно в Курской области прошла волна увольнений чиновников, которые имели судимость. Губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что недоволен числом уволенных политиков. Он подчеркнул, что не нужно было изначально брать на работу чиновников, которые имели судимость.