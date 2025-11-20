Ричмонд
Сийярто назвал ненормальным, что налоги ЕС тратятся на золотые унитазы на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг резкой критике планы Европейского союза по выделению дополнительных средств Украине.

В своём заявлении, распространённом через социальные сети, глава венгерской дипломатии охарактеризовал как ненормальную ситуацию, при которой средства европейских налогоплательщиков, по его утверждению, тратились на предметы роскоши для украинской «военной мафии», включая золотые унитазы, тогда как Брюссель планирует направить Киеву очередной транш в размере ста миллиардов евро.

Сийярто подчеркнул, что действующее правительство Венгрии не допустит перечисления венгерских средств на Украину, в отличие от оппозиционных сил, которые, по его мнению, без колебаний одобрили бы такое финансирование.

Ранее в США рассказали, почему Зеленского до сих пор не устранили.

