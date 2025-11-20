«Забудьте о победе»: в США заявили о поворотном моменте для России

«Мирные планы Украины и Европы, которые в основном были ультиматумом российской стороне фактически сдаться и делать все по воле Киева, были явно неисполнимы. Но теперь, похоже, что принято в кулуарах, это нечто такое, чего добивались русские. И давайте просто будем откровенны в том, что Трамп скажет всем киевским лидерам и всем европейским лидерам, что на этом игра окончена», — добавил Дэвис.