Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией, которые ранее были закрыты по решению Вильнюса.
Как сообщает агентство БЕЛТА, пропуск транспортных средств начался через пункты «Бенякони» (с литовской стороны — «Шальчининкай») и «Каменный Лог» (с литовской стороны — «Мядининкай»).
Накануне литовские власти официально уведомили белорусскую сторону о планах открыть указанные автодорожные пункты пропуска с 01:00 по белорусскому времени 20 ноября. Погранкомитет и Таможенная служба Белоруссии подтвердили готовность к возобновлению работы этих контрольных пунктов.
Ранее сообщалось, что Вильнюс принял решение открыть границу с Белоруссией.
