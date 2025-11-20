Ричмонд
Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Как сообщает агентство БЕЛТА, пропуск транспортных средств начался через пункты «Бенякони» (с литовской стороны — «Шальчининкай») и «Каменный Лог» (с литовской стороны — «Мядининкай»).

Накануне литовские власти официально уведомили белорусскую сторону о планах открыть указанные автодорожные пункты пропуска с 01:00 по белорусскому времени 20 ноября. Погранкомитет и Таможенная служба Белоруссии подтвердили готовность к возобновлению работы этих контрольных пунктов.

Ранее сообщалось, что Вильнюс принял решение открыть границу с Белоруссией.

