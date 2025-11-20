Литва снова открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией

В пункте пропуска «Бенякони» («Шальчининкай») начали проходить транспортные средства. Также возобновил работу пункт «Каменный Лог» («Мядининкай»).
Погранпереход «Шальчининкай» не работал три недели. Через «Мядининкай» литовская сторона пропускала только определённые категории граждан и транспорт.
Ранее Life.ru сообщал, что правительство Литвы приняло решение открыть два КПП раньше запланированного срока. 30 октября Вильнюс объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября.
