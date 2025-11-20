Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва снова открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Литовские власти открыли два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Об этом информирует агентство БелТА.

Источник: Life.ru

В пункте пропуска «Бенякони» («Шальчининкай») начали проходить транспортные средства. Также возобновил работу пункт «Каменный Лог» («Мядининкай»).

Погранпереход «Шальчининкай» не работал три недели. Через «Мядининкай» литовская сторона пропускала только определённые категории граждан и транспорт.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Литвы приняло решение открыть два КПП раньше запланированного срока. 30 октября Вильнюс объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.