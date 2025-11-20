Песков рассказал, что президенту Путину нравится хорошая этническая музыка

Президент России Владимир Путин положительно относится к качественной этнической музыке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
«Этническая музыка хорошая [президенту], конечно, нравится», — рассказал Песков, отвечая на вопрос о музыкальных предпочтениях главы государства.
5 ноября во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Кремле глава организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге вручила Путину подборку пластинок с лучшими песнями на языках народов России. В неё вошла, в частности, композиция калмыцкой этно-электропанк-группы HAGRIN под названием «Полынь».
При этом Песков отметил, что нет точной информации, успел ли президент послушать подаренные пластинки. «Я не знаю, послушал ли, но вряд ли было время», — добавил он.
Ранее глава государства Владимир Путин рассказал, за что любит «Комсомольскую правду».