Показанные в бельгийских СМИ «российские БПЛА» оказались вертолётами

Подозрительные объекты, которые бельгийский министр обороны Тео Франкен связывал с Россией, оказались полицейскими вертолётами и самолётом компании DHL. К такому выводу пришёл телеканал VRT после проверки данных о «дронах» над военными базами.

Источник: Life.ru

Журналисты отметили, что видео, распространенные в прессе, на самом деле фиксируют вертолёт и самолёт. Записи, сделанные над аэропортом и авиабазой Мелсбрук, показали полицейский вертолёт G16.

После приостановки полётов в аэропорту 4 ноября, связанной с дронами, федеральная полиция подтвердила, что на видео запечатлён именно вертолёт. Канал HLN, получивший кадры от источника, удалил их позже.

Напомним, вечером 4 ноября закрылись международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты воздушные гавани Льежа и Шарлеруа. В аэропорту столицы страны отменили 54 рейса. Причиной стали сообщения об обнаружении беспилотников в небе. Кроме того, поступила информация о дронах над бельгийскими военными базами Кляйне-Брогель и Флорен, где разместили истребители F-35.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

