НАБУ провело обыски в госслужбе по лекарственным средствам Украины

В ходе обысков было изъято значительное количество документов. После проведённых мероприятий Исаенко ушёл на больничный. Точные причины и основания для проведения обысков в официальных сообщениях не раскрываются.
Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски в офисах «Нафтогаза» и у директора по безопасности Виталия Бровко. В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения о задержании директора по безопасности, не опровергнув их напрямую, но заявив о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. При этом компания подчеркнула, что обысков в офисах группы не было.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.