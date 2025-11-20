Грэм заявил о призыве Трампа продвинуть проект о санкциях против России

По словам Грэма, эту просьбу Трамп озвучил лидеру республиканцев в сенате Джону Туну в воскресенье, 16 ноября, во время игры в гольф. Сенатор сообщил также, что Белый дом «примерно два часа назад» уведомил его том, что администрация президента одобряет проект, передает CNN.