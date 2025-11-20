Уиткофф случайно написал об источнике СМИ о плане США по Украине

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф случайно опубликовал в социальной сети Х* пост, в котором сделал предположение о вероятном источнике портала Axios, написавшего о разработке Вашингтоном нового плана по урегулированию украинского конфликта.
Ранее это СМИ выпустило статью, в которой, ссылаясь на источники, утверждалось, что американские власти «в закрытом режиме» консультируются с РФ по указанному поводу. Администрация президента США Дональда Трампа якобы пытается согласовать документ, который содержит несколько десятков положений.
«Должно быть, он получил это от К.», — отметил Уиткофф под ссылкой на соответствующую публикацию Axios.
Позже сообщение спецпосланника было удалено из соцсети. Вероятно, оно было оставлено ошибочно.
Напомним, 10 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикации западных СМИ о плане Трампа по украинскому урегулированию. При этом он отметил, что добавить по указанному поводу нечего.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.