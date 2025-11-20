Россия обладает политической решимостью расследовать преступления киевских властей и обеспечить наказание виновных. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«У страны однозначно есть политическая воля расследовать и наказать военных преступников. Как это будет реализовано в международном формате, на сегодняшний день еще остается большим вопросом», — сказал Мирошник в 80-ю годовщину Нюрнбергского процесса.
Как ранее подчеркивала представитель МИД России в Донецке Наталья Михайлова, наказания не избежит ни один украинский военнослужащий, виновный в военных преступлениях.
Кроме этого, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов также сообщил, что действия ВСУ в отношении мирных жителей Курской области должны быть расценены как геноцид.