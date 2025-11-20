В России рассказали о черной точке для Зеленского

По оценке сенатора Алексея Пушкова, текущая ситуация формирует критическую совокупность вызовов для Владимира Зеленского. В своём Telegram-канале политик указал, что военные неудачи на фронте, усугубляющиеся экономические трудности, коррупционный скандал, отказ администрации США в поставках ракет «Томагавк» и отставка спецпосланника по Украине Кита Келлога синхронно создают «чёрную точку» для украинского руководства.
Пушков подчеркнул, что кризисные явления не ограничатся ноябрём, а время продолжает работать против Киева. Сенатор связал уход Келлога с тем, что политика Трампа оценивается им как «недостаточно антироссийская и прокиевская».
По мнению Пушкова, дипломат, известный своей жёсткой позицией в отношении России и активным лоббированием украинских интересов, не нашёл достаточной поддержки своих подходов в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Киев может потерять ключевого союзника.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.