В России рассказали о черной точке для Зеленского

По оценке сенатора Алексея Пушкова, текущая ситуация формирует критическую совокупность вызовов для Владимира Зеленского.

По оценке сенатора Алексея Пушкова, текущая ситуация формирует критическую совокупность вызовов для Владимира Зеленского. В своём Telegram-канале политик указал, что военные неудачи на фронте, усугубляющиеся экономические трудности, коррупционный скандал, отказ администрации США в поставках ракет «Томагавк» и отставка спецпосланника по Украине Кита Келлога синхронно создают «чёрную точку» для украинского руководства.

Пушков подчеркнул, что кризисные явления не ограничатся ноябрём, а время продолжает работать против Киева. Сенатор связал уход Келлога с тем, что политика Трампа оценивается им как «недостаточно антироссийская и прокиевская».

По мнению Пушкова, дипломат, известный своей жёсткой позицией в отношении России и активным лоббированием украинских интересов, не нашёл достаточной поддержки своих подходов в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Киев может потерять ключевого союзника.

