Праздники под надзором: в Приморье усилены меры антитеррористической безопасности

Усилен контроль за мигрантами и потенциально опасными лицами.

Источник: PrimaMedia.ru

Режим повышенной готовности антитеррористических сил введён в Приморье на время праздников и массовых мероприятий. Это решение было принято по итогам совместного заседания Антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, сообщает пресс-служба Антитеррористической комиссии края.

«Усилены меры массовых мероприятий — в части приведения сил и средств силовых ведомств в режим повышенной готовности, а также привлечения частных охранных предприятий, добровольных народных дружин, бойцов Приморского отряда “Тигр-Правопорядок”, — говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание уделено безопасности на транспорте, в учреждениях образования, культуры и спорта: усилен пропускной режим, установлены тревожные кнопки и системы видеонаблюдения, сигнал с которых поступает напрямую в Росгвардию.

Параллельно усилен онлайн-контроль: специалисты отслеживают экстремистские и террористические проявления в соцсетях и на личных страницах пользователей.

Также ужесточён надзор за лицами, представляющими потенциальную угрозу, включая участников несанкционированных акций, и мигрантами. По состоянию на 18 ноября в регионе выявлено свыше 21 тысячи нарушений миграционного законодательства.