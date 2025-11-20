Праздники под надзором: в Приморье усилены меры антитеррористической безопасности

Режим повышенной готовности антитеррористических сил введён в Приморье на время праздников и массовых мероприятий. Это решение было принято по итогам совместного заседания Антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, сообщает пресс-служба Антитеррористической комиссии края.
«Усилены меры массовых мероприятий — в части приведения сил и средств силовых ведомств в режим повышенной готовности, а также привлечения частных охранных предприятий, добровольных народных дружин, бойцов Приморского отряда “Тигр-Правопорядок”, — говорится в сообщении.
Кроме того, особое внимание уделено безопасности на транспорте, в учреждениях образования, культуры и спорта: усилен пропускной режим, установлены тревожные кнопки и системы видеонаблюдения, сигнал с которых поступает напрямую в Росгвардию.
Параллельно усилен онлайн-контроль: специалисты отслеживают экстремистские и террористические проявления в соцсетях и на личных страницах пользователей.
Также ужесточён надзор за лицами, представляющими потенциальную угрозу, включая участников несанкционированных акций, и мигрантами. По состоянию на 18 ноября в регионе выявлено свыше 21 тысячи нарушений миграционного законодательства.