Мирошник назвал имитацией дипломатические контакты Украины в Турции

«Контакты между членами переговорных групп установлены. И еще 22−23 июля российская сторона передала документы [украинской делегации] и по политическому треку. Поэтому у Украины есть возможность, скажем так, позвонить, либо направить соответствующие сообщения и обсудить вариант встречи, заявив, что они готовы. Но в таком формате ничего не было. Если не было в этом формате, значит, все остальное больше похоже на имитацию», — пояснил он.