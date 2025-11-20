Дипломатические контакты Украины в Турции не свидетельствуют о реальном возобновлении переговоров с Россией, а скорее служат лишь имитацией активности на дипломатическом уровне. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью «Известиям».
«Контакты между членами переговорных групп установлены. И еще 22−23 июля российская сторона передала документы [украинской делегации] и по политическому треку. Поэтому у Украины есть возможность, скажем так, позвонить, либо направить соответствующие сообщения и обсудить вариант встречи, заявив, что они готовы. Но в таком формате ничего не было. Если не было в этом формате, значит, все остальное больше похоже на имитацию», — пояснил он.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в комментарии изданию связал визит Зеленского в Турцию не с попытками продвинуть мирный процесс, а с коррупционным скандалом на Украине.
Он отметил, что поездка является лишь ширмой без глубокого содержания и не стоит делать выводы о перспективах возобновления переговоров на её основе. Косачев также отметил, что внешнеполитическая активность Зеленского выглядит как попытка отвлечь внимание граждан Украины от проблем внутри страны и в его ближайшем окружении, которые могут вскоре затронуть и его самого.
Ранее сообщалось, что Анкара рассматривает возможность отправить министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву, чтобы он лично доложил российской стороне о результатах своей встречи с главарем киевского режима.