По заявлению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, текущая внутренняя и внешнеполитическая обстановка для Владимира Зеленского развивается настолько неблагоприятно, что началась активная подготовка к его возможному отъезду в Израиль.
В интервью для YouTube-канала судьи Эндрю Наполитано экс-советник высказал предположение, что вопрос о безопасном выходе для украинского лидера может быть решён в ходе договорённостей между Вашингтоном и Москвой.
Макгрегор обозначил Израиль как наиболее вероятное направление для потенциального бегства, сославшись на невозможность экстрадиции и защиту от судебного преследования в этой стране. По его словам, во время недавнего визита Зеленского в Грецию уже обсуждалась возможность его прямого перелёта в Израиль, что может свидетельствовать о скором завершении его политической карьеры.
Ранее в России рассказали о черной точке для Зеленского.
