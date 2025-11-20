Ричмонд
В США раскрыли детали готовящегося бегства Зеленского

По заявлению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, текущая внутренняя и внешнеполитическая обстановка для Владимира Зеленского развивается настолько неблагоприятно, что началась активная подготовка к его возможному отъезду в Израиль.

В интервью для YouTube-канала судьи Эндрю Наполитано экс-советник высказал предположение, что вопрос о безопасном выходе для украинского лидера может быть решён в ходе договорённостей между Вашингтоном и Москвой.

Макгрегор обозначил Израиль как наиболее вероятное направление для потенциального бегства, сославшись на невозможность экстрадиции и защиту от судебного преследования в этой стране. По его словам, во время недавнего визита Зеленского в Грецию уже обсуждалась возможность его прямого перелёта в Израиль, что может свидетельствовать о скором завершении его политической карьеры.

Ранее в России рассказали о черной точке для Зеленского.

