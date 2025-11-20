Информация о том, что США готовят соглашение о перемирии с учётом интересов России, свидетельствует о том, что западные страны начинают принимать сложившуюся реальность. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Я долго считал, что все должно решаться на поле боя. Но сейчас, надеюсь, прошло достаточно времени, и, пусть с опозданием, реальность начинает доходить до официальных лиц в Киеве, Вашингтоне и, возможно, последними — до европейских руководителей», — сказал экс-подполковник.
По мнению Дэвиса, американский план урегулирования на Украине в большей степени отражает интересы Москвы, поскольку Киев и Брюссель остаются оторваны от реального положения дел.
Он отметил, что предыдущие предложения Киева и Европы были по сути ультиматумом с требованием капитуляции России, что было невыполнимо. Теперь же, как считает эксперт, принято решение, которого добивалась Россия, и «Трамп донесёт до киевских и европейских лидеров мысль, что игра окончена».
Военный также подчеркнул, что источник информации о мирном плане свидетельствует о фактическом поражении украинского руководства. По его словам, надежды на победу отсутствуют, а избежать поражения теперь невозможно: «Забудьте о победе. Это в буквальном смысле исключено, даже не рассматривается. Но теперь нет даже шанса избежать проигрыша».
Ранее американские СМИ выдали новые детали мирного плана по Украине, который, как уверяют их источники, Вашингтон предлагает Зеленскому.