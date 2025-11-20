Ранее чилийский журналист Патрисио Мери Белл сравнил Владимира Зеленского с клоуном-убийцей из книги «Оно». По его словам, поведение киевского лидера напоминает персонажа, который улыбается, раздаёт шарики, а потом убивает детей. Писатель добавил, что нацизм лишь сменил форму, и пока он жив, детям в этом мире по-настоящему небезопасно.