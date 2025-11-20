Страны Североатлантического альянса могут ввести свои войска в зону украинского конфликта только после прекращения огня, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня», — сказал он в видеоблоге судьи Эндрю Наполитано.
Кроме того, по словам аналитика, в указанном вопросе Европе понадобится поддержка со стороны США, которые, как считает эксперт, не пойдут на это. Риттер также обратил внимание на позицию России, приоритетом которой является не прекращение огня, а долгосрочный мир, требующий устранения первопричин украинского кризиса.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что возможное появление войск НАТО на Украине будет рассматриваться Россией как прямая угроза. Он отметил, что такие силы станут законными целями для российской армии. Путин также добавил, что идея отправки на Украину иностранных военных подразделений отпадет после достижения прочного и долгосрочного мира.