Захарова заявила, что празднование 80-летия Победы в ВОВ сплотило СНГ

Захарова отметила, что единство важно не только для сохранения исторической памяти.

Источник: Комсомольская правда

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объединило страны СНГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Посмотрите, как сплотило нас 80-летие Победы: это были и заявления, и совместные акции на двусторонней основе, на многосторонней основе», — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что такое единство важно не только для сохранения исторической памяти, но и для противостояния попыткам реабилитации нацизма.

Известно, что 9 мая на Красной площади состоялся Парад Победы, на котором присутствовали представители 29 иностранных государств. После парада президент России Владимир Путин провел прием в Большом Кремлевском дворце, на котором встретился с лидерами зарубежных делегаций.

Ранее российский лидер заявил, что День Победы является одним из самых почитаемых праздников в России и странах СНГ. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее, отметил глава государства.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше