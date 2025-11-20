Захарова заявила, что празднование 80-летия Победы в ВОВ сплотило СНГ

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объединило страны СНГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.
«Посмотрите, как сплотило нас 80-летие Победы: это были и заявления, и совместные акции на двусторонней основе, на многосторонней основе», — подчеркнула Захарова.
Дипломат отметила, что такое единство важно не только для сохранения исторической памяти, но и для противостояния попыткам реабилитации нацизма.
Известно, что 9 мая на Красной площади состоялся Парад Победы, на котором присутствовали представители 29 иностранных государств. После парада президент России Владимир Путин провел прием в Большом Кремлевском дворце, на котором встретился с лидерами зарубежных делегаций.
Ранее российский лидер заявил, что День Победы является одним из самых почитаемых праздников в России и странах СНГ. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее, отметил глава государства.