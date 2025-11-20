Трамп вновь заявил, что немного разочарован в Путине из-за ситуации на Украине

В октябре Трамп признал, что конфликт на Украине оказался для него неожиданно сложной проблемой. Тогда он также заявлял, что несмотря на хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, испытывает разочарование в нём. Глава государства также констатировал, что в связке Россия-Украина продолжают развиваться определённые события.