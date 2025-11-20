Ричмонд
Трамп вновь заявил, что немного разочарован в Путине из-за ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на форуме Соединённых Штатов и Саудовской Аравии заявил о своём разочаровании в российском лидере Владимире Путине в контексте конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что, несмотря на урегулирование восьми конфликтов, украинский вопрос остаётся нерешенным.

«У меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я немного разочарован в Путине сейчас, и он это знает», — сказал хозяин Белого дома.

В октябре Трамп признал, что конфликт на Украине оказался для него неожиданно сложной проблемой. Тогда он также заявлял, что несмотря на хорошие личные отношения с Владимиром Путиным, испытывает разочарование в нём. Глава государства также констатировал, что в связке Россия-Украина продолжают развиваться определённые события.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

