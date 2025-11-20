WSJ узнала, кто и как работал над новым планом США по урегулированию

«План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, что Украина хочет и нуждается для достижения прочного мира», — сказал высокопоставленный американский чиновник в разговоре с NBC. Издание уточняет, что план разрабатывался несколько недель, Трамп его одобряет.