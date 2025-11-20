WSJ узнала, кто и как работал над новым планом США по урегулированию

Над новым планом урегулирования конфликта Москвы и Киева работали госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, пишет The Wall Street Journal. Это подтверждает NBC, также сообщая об участии вице-президента Джей Ди Вэнса.
По данным изданий, они консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В конце октября он приезжал в США. О том, что Уиткофф обсуждал концепцию с Дмитриевым, сообщал также Axios.
По словам источников WSJ, администрация Трампа пытается использовать тот же подход, что и при урегулировании в секторе Газа: подготовить обширный план, а затем «подтолкнуть» конфликтующие стороны к его принятию.
Газета пишет, что работа над планом началась после того, как Трамп поручил помощникам подготовить новые предложения, которые включали бы "стимулы для обеих сторон. Для Москвы это восстановление экономических отношений с Запада, а для Украины — помощь с восстановлением.
«План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, что Украина хочет и нуждается для достижения прочного мира», — сказал высокопоставленный американский чиновник в разговоре с NBC. Издание уточняет, что план разрабатывался несколько недель, Трамп его одобряет.
В новом документе 28 пунктов, выдержки из него ранее привели Axios, Reuters и Financial Times. По данным изданий, от Киева требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, сократить численность вооруженных сил вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений. Также в план входит признание официальным русского языка на Украине.
Новый план, скорее всего, столкнется с серьезным сопротивлением со стороны Украины и стран Европы, пишет WSJ. По данным FT, Киев требует внести в него существенные изменения. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций заявил, что только Трамп и США «обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась» и выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо «новаций» с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. «Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал он.