Сенатор Климов: из-за срыва переговоров Зеленского могут лишить жизни

«Здесь решать будет не Зеленский. Это та дипломатическая история, в которой между собой должны общаться равные фигуры, два суверенных государства. А Зеленский сделает всё, что ему скажут, никуда не денется. В противном случае всё потеряет, может быть, и жизнь… Если Трамп посчитает, что не сможет через Зеленского добиться нужных результатов в переговорах, он его заменит на другую фигуру», — подытожил Климов.