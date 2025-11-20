Сенатор Климов: из-за срыва переговоров Зеленского могут лишить жизни

Президент США Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского подписать мирный договор на выгодных для России условиях, сказал aif.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя развернувшийся коррупционный скандал «Миндича» вокруг первых лиц Украины. По мнению сенатора, организовали утечку информации о финансовых махинациях Зеленского американские спецслужбы, чтобы сделать его посговорчивей.
«Понятно, что Зеленский изначально был марионеткой. Но теперь стал марионеткой, так сказать, в не задекорированном виде. То есть его марионеточное положение сейчас наглядно проявляется», — сказал Климов.
Поэтому, добавил сенатор, решение о переговорах с РФ и какие пункты будет содержать итоговый мирный договор, решать предстоит точно не нынешнему главе киевского режима.
«Здесь решать будет не Зеленский. Это та дипломатическая история, в которой между собой должны общаться равные фигуры, два суверенных государства. А Зеленский сделает всё, что ему скажут, никуда не денется. В противном случае всё потеряет, может быть, и жизнь… Если Трамп посчитает, что не сможет через Зеленского добиться нужных результатов в переговорах, он его заменит на другую фигуру», — подытожил Климов.
Ранее экс-нардеп Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что будущее Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует его близкий друг и бизнесмен Тимур Миндич, зависит от сговорчивости главы киевского режима с лидерами США.
Эксперт уверен, что администрация Трампа скоро отправит на Украину своих людей, которые будут контролировать формирование нового состава украинского правительства.