Стали известны детали плана США по Украине

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф приступил к разработке нового плана урегулирования украинского конфликта в конце октября, после проведения встречи с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в Майами.
Сообщается, что украинские и европейские официальные лица были застигнуты врасплох появлением этой инициативы, особенно на фоне их убеждённости в изменении отношения Трампа к Владимиру Путину.
Положения документа продолжают обсуждаться, причём одним из нерешённых вопросов остаётся формулировка, касающаяся НАТО — американские чиновники ещё определяются, следует ли упоминать альянс в тексте и в каком контексте.
Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на план США по урегулированию конфликта.
