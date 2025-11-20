Трамп подписал законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Ранее Дональд Трамп грубо оборвал журналистку, спросившую его об Эпштейне в самолёте. Политик резко ткнул в неё пальцем и бросил фразу «Тихо, тихо, свинка», чем вызвал шквал критики. Американский сенатор-демократ заявил, что Трамп в панике из-за предстоящей публикации файлов Эпштейна, поскольку в них фигурирует и его имя тоже. По информации того же Томаса Масси, в документах значатся ещё два десятка известных персон, которых связывают с противоправными действиями.