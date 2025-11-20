Ричмонд
Трамп заявил о связи Клинтона с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что публикация материалов по делу Джеффри Эпштейна может раскрыть компрометирующую информацию о бывшем президенте Билле Клинтоне и других видных деятелях Демократической партии.

В публикации на своей платформе Truth Social американский лидер отметил, что Эпштейн на протяжении всей жизни поддерживал демократов, осуществляя пожертвования в их пользу.

Трамп особо подчеркнул тесные связи финансиста с Клинтоном, указав на 26 перелётов последнего на самолёте Эпштейна. В список политиков, связанных с обвиняемым в сексторговле, был включён и лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис, который, по утверждению Трампа, обращался за финансированием своей кампании к Эпштейну уже после предъявления тому обвинений.

Ранее сообщалось, что крупный чиновник США прекращает карьеру из-за связей с Эпштейном.

