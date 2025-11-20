Украинская экономика работает лишь за счет крупных искусственных вливаний. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается экономических показателей Украины, говорить о них бессмысленно. Всё держится лишь на искусственной поддержке жизнедеятельности, что доказывает неспособность экономики и промышленности функционировать самостоятельно. Она может работать только на искусственных вливаниях, причем огромных сумм», — отметила дипломат.
Также Захарова указала на растущее в западных странах осознание того факта, что финансирование режима в Киеве не приносит пользы Украине, а разрушает не только её, но и саму Западную Европу. По её словам, европейские граждане вначале надеялись, что помощь будет способствовать развитию Украины, однако сейчас всё больше людей понимают, что эти средства пагубно влияют на обе стороны.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме лидерам стран ЕС предупредила, что финансовая устойчивость Украины снижается, и если не поступят новые средства. С её слов, в 2026 году страна может столкнуться с бюджетным кризисом.