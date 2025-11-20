Также Захарова указала на растущее в западных странах осознание того факта, что финансирование режима в Киеве не приносит пользы Украине, а разрушает не только её, но и саму Западную Европу. По её словам, европейские граждане вначале надеялись, что помощь будет способствовать развитию Украины, однако сейчас всё больше людей понимают, что эти средства пагубно влияют на обе стороны.