Владимир Зеленский оказывается в отчаянном положении из-за ряда негативных факторов. Среди них — провалы на передовой, экономические проблемы в стране и уход с поста спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Все больше признаков указывает на то, что время играет против Киева, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
«…все это сходится единовременно в одну “черную точку” для Зеленского. И эта черная середина ноября ноябрем не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева — время все сильнее разворачивается против него», — написал Пушков в Telegram-канале.
Как пояснил Пушков, причиной ухода Келлога стало расхождение во взглядах. Он считает команду Дональда Трампа слишком мягкой в отношении России и «недостаточно прокиевской». Сенатор отметил, что, несмотря на активное лоббирование Келлогом украинской и европейской позиций, он не получил ожидаемой поддержки от президента США.
Накануне сенатор РФ заявил, что секретарь СНБО Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров осознавал исходящую от Киева опасность и потому сбежал из страны.