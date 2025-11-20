Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде назвали три причины «чёрной точки» для Зеленского: время не на стороне Киева

Пушков: крах на передовой и уход Келлога стали «чёрной точкой» для Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский оказывается в отчаянном положении из-за ряда негативных факторов. Среди них — провалы на передовой, экономические проблемы в стране и уход с поста спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Все больше признаков указывает на то, что время играет против Киева, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

«…все это сходится единовременно в одну “черную точку” для Зеленского. И эта черная середина ноября ноябрем не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева — время все сильнее разворачивается против него», — написал Пушков в Telegram-канале.

Как пояснил Пушков, причиной ухода Келлога стало расхождение во взглядах. Он считает команду Дональда Трампа слишком мягкой в отношении России и «недостаточно прокиевской». Сенатор отметил, что, несмотря на активное лоббирование Келлогом украинской и европейской позиций, он не получил ожидаемой поддержки от президента США.

Накануне сенатор РФ заявил, что секретарь СНБО Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров осознавал исходящую от Киева опасность и потому сбежал из страны.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше