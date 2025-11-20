Царев оценил вероятность отставки Ермака из-за коррупционного скандала

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в разговоре с aif.ru оценил перспективы отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине и требований оппозиции уволить его и отправить правительство в отставку.
«Зеленский будет за него бороться, ситуация еще не настолько безнадежна. Она сложная, но не безнадежная», — сказал Царев.
Также он ответил на вопрос о том, может ли пост Ермака занять экс-посол Украины в США Оксана Маркарова. Такой вариант озвучивал депутат Рады Алексей Гончаренко*.
«Это странный кандидат. Кризис на Украине создан руками ФБР, администрации Соединенных Штатов. Маркарову убрали из послов по настоянию республиканцев. Помните, когда Зеленский прилетал в Соединенные Штаты во время президентской избирательной кампании, участвовал во встречах на предприятиях и подсвечивал демократическую команду на выборах, после этого республиканцы потребовали убрать Маркарову. Если учитывать, что американцы создали кризис на Украине, то явно они его создали не для того, чтобы вместо Ермака, который им не нравится, ставить Маркарову, которая тоже им не нравится», — пояснил Царев.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что НАБУ готовит арест Умерова, следующей целью станет Ермак.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.