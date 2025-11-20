«Это странный кандидат. Кризис на Украине создан руками ФБР, администрации Соединенных Штатов. Маркарову убрали из послов по настоянию республиканцев. Помните, когда Зеленский прилетал в Соединенные Штаты во время президентской избирательной кампании, участвовал во встречах на предприятиях и подсвечивал демократическую команду на выборах, после этого республиканцы потребовали убрать Маркарову. Если учитывать, что американцы создали кризис на Украине, то явно они его создали не для того, чтобы вместо Ермака, который им не нравится, ставить Маркарову, которая тоже им не нравится», — пояснил Царев.