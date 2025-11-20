Крупный воинский эшелон с новобранцами прибыл в Хабаровск с западных регионов России

В рамках осеннего 2025 года призыва граждан на военную службу в город Хабаровск прибыл крупный воинский эшелон новобранцев, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях ВВО прибыло около 300 военнослужащих по призыву.
Перед отправкой на службу всех призывников, обеспечили военной формой одежды. Также каждому призывнику выдали армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия.
Помимо этого, военнослужащие по призыву получили персональные электронные карты, на которых храниться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.
На протяжении месяца с вновь поступившим личным составом будет проводиться курс общевоинской подготовки, где военнослужащих обучат основам военной службы, строевой и огневой подготовки.
Осенняя призывная кампания стартовала в Восточном военном округе с 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.