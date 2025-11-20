Ричмонд
Трамп заявил, что разочарован в Путине из-за конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что немного разочарован в российском коллеге Владимире Путине из-за продолжающегося конфликта на Украине.

Он заявил, что урегулировал восемь вооруженных конфликтов и планирует положить конец еще одному, который прежде ему казался «самым легким».

— Я немного разочарован в Путине сейчас, он это знает, — сказал глава Белого дома на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.

При этом американский лидер выразил уверенность, что сможет урегулировать конфликт на Украине, подчеркнув, что он «хорош в разрешении споров, и так всегда было», передает РИА Новости.

Также Дональд Трамп назвал конфликт на Украине «бредовым». По его словам, он «спас миллионы людей во многих других» конфликтах. В частности, он отметил урегулирование ситуации между Азербайджаном и Арменией.

План Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России. Об этом 19 ноября написал портал Axios. По данным журналистов, в Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены.

