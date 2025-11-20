Пакистан объявил о планах расширить бартер с Россией

В теории схема может охватить и российские энергоресурсы — такие сигналы давали пакистанские чиновники. Но источники газеты уверены, что сейчас это едва ли возможно. Американские санкции против российских энергетических компаний сбивают ритм, а пакистанские НПЗ требуют модернизации, без которой крупный энергетический бартер просто не будет эффективен.