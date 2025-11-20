Казахстан и Корея создадут цифровые системы мониторинга паводков на основе ИИ

Также состоялась официальная встреча вице-министра с представителями Корпорации водных ресурсов Республики Корея (K-Water), на которой были рассмотрены ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Напомним, ранее в этом году по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова РГП «Казводхоз» заключило с корпорацией K-Water Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.