Казахстан и Корея создадут цифровые системы мониторинга паводков на основе ИИ

В городе Тэгу состоялся международный форум Korea International Water Week, организованный Министерством климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея, передает DKNews.kz.
В ходе мероприятия вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Аслан Абдраимов и вице-министр климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея Кум Хан Сын подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области прогнозирования и предупреждения наводнений с использованием технологий искусственного интеллекта.
Документ предусматривает развитие двустороннего взаимодействия в создании современных систем мониторинга и внедрения цифровых платформ с применением искусственного интеллекта для оценки рисков наводнений. Особое внимание уделено совместной разработке и адаптации алгоритмов искусственного интеллекта, позволяющих повышать точность прогнозов, своевременно выявлять потенциально опасные гидрологические ситуации и совершенствовать механизмы реагирования.
Стороны договорились о проведении совместных исследовательских проектов, обмене экспертами и передовыми технологиями, а также о создании условий для практического внедрения инновационных решений в национальные системы управления водными ресурсами.
«В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость внедрения искусственного интеллекта в отечественной водной отрасли. Южная Корея обладает большим опытом и передовыми технологиями в сфере прогнозирования и моделирования паводков. Подписанный сегодня меморандум — это еще один шаг в сторону повышения эффективности противопаводковых мероприятий в Казахстане и масштабной цифровизации водохозяйственной отрасли страны», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.
Также состоялась официальная встреча вице-министра с представителями Корпорации водных ресурсов Республики Корея (K-Water), на которой были рассмотрены ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Напомним, ранее в этом году по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова РГП «Казводхоз» заключило с корпорацией K-Water Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.