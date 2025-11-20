Просто сдавят шею: Климов сказал, кто в Киеве готов лишить Зеленского жизни

«Сейчас Зеленский мечется по Европе, концы в воду прячет, вещи куда-то распихивает. Но я думаю, что ему будет сделать это крайне сложно, потому что с самого начала, как только американцы вписали его в свою политическую орбиту, он был под абсолютным контролем», — констировал сенатор.