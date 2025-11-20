Разразившийся коррупционный скандал вокруг Владимира Зеленского и его ближайшего окружения — не случайность, а тщательно спланированная операция. Такой версии придерживается заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По мнению сенатора, утечка информации была организована Вашингтоном. Сделано это было строго нужный момент, чтобы поставить марионеточный киевский режим на место.
Американцы никогда не считали Зеленского своим.
«Нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки никогда не считало Зеленского своим и всегда понимало, что он человек Байдена», — заявил Климов в беседе с aif.ru.
Он пояснил, что на каком-то этапе Дональд Трамп пользовался возможностями Зеленского, создавал разные медийные образы, а сейчас, скорее всего, эта необходимость отпала, причем многим аналитикам понятно, что коррупционный скандал возник не сам по себе.
«Здесь работали американские специальные службы, которые такого рода утечку дали», — подчеркнул политик.
Показательно и то, что сам Трамп не комментирует эти события, что, по мнению Климова, говорит о его полном понимании происходящих на Украине процессов.
Трамп просто сдавливает ошейник на шее Зеленского.
При этом сенатор отмечает, что немедленного отстранения Зеленского от власти может и не последовать. Речь идет о жестком давлении и демонстрации, кто в доме хозяин.
«Трамп просто сдавливает ошейник на шее Зеленского. И поводок укорачивает — до какой степени, будут решать в Белом доме», — провел яркую параллель Климов.
Это сужение пространства для маневров делается для того, чтобы киевский лидер «меньше рыпался» и был полностью сговорчив в ключевых для Вашингтона вопросах.
Зеленский мечется по Европе и прячет концы.
Поведение самого Владимира Зеленского на фоне скандала лишь подтверждает эти оценки.
«Сейчас Зеленский мечется по Европе, концы в воду прячет, вещи куда-то распихивает. Но я думаю, что ему будет сделать это крайне сложно, потому что с самого начала, как только американцы вписали его в свою политическую орбиту, он был под абсолютным контролем», — констировал сенатор.
По его словам, все финансовые транзакции и покупка недвижимости главой киевского режима и его окружением всегда проводились под пристальным наблюдением спецслужб.
Будущее Зеленского зависит от его сговорчивости.
Точка зрения, что будущее Зеленского зависит от его сговорчивости, находит подтверждение и у других экспертов. Так, бывший нардеп Верховной рады Спиридон Килинкаров прямо заявляет, что политическое будущее нынешнего главы киевского режима на фоне коррупционного скандала полностью зависит от его готовности выполнять указания из США.
Эксперт уверен, что администрация Трампа в ближайшее время отправит на Украину своих кураторов, которые будут напрямую контролировать процесс формирования нового состава украинского правительства. Это окончательно снимет завесу суверенитета с киевской власти.
Марионетка может все потерять и даже жизнь.
Самая жесткая оценка прозвучала в контексте возможных мирных переговоров с Россией. Андрей Климов заявил, что Трамп может заставить Зеленского подписать любой мирный договор на выгодных для Москвы условиях.
«Зеленский сделает всё, что ему скажут, никуда не денется. В противном случае всё потеряет, может быть, и жизнь…», — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что «марионеточное положение» Зеленского теперь проявилось в не задекорированном виде, и решения о войне и мире будут приниматься без его участия.
В обойме Белого дома есть другие актеры.
Ключевой вывод, который делают эксперты, заключается в том, что Зеленский исчерпал свою полезность для Запада и стал фигурой, которая может помешать более важным для Вашингтона процессам, особенно на фоне предстоящих промежуточных выборов в США.
«Если сейчас Трамп посчитает, что для него важно поменять фигуру Зеленского, он это сделает. В обойме Белого дома есть другие актеры», — резюмировал Климов.