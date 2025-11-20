Трамп подписал закон о публикации материалов по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп поставил подпись под законом об обнародовании засекреченных материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна.
Проект документа был одобрен Палатой представителей американского Конгресса 18 ноября. После его по ускоренной процедуре согласовал Сенат США.
«Я только что подписал закон об обнародовании документов по Эпштейну», — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.
По его словам, это, в частности, «откроет правду» о контактах финансиста с 42-м американским президентом Биллом Клинтоном, экс-министром финансов США Ларри Саммерсом, спонсором Демократической партии Ридом Хоффманом и лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом.
Напомним, ранее Трамп заявил, что ему нечего скрывать и он не связан с делом Эпштейна. Президент также отметил, что историю о его связях с покойным финансистом якобы выдумали демократы. Вместе с тем, по словам главы Белого дома, именно члены Демократической партии имели контакты с этим человеком.
Эпштейн был арестован в США летом 2019 года. Его подозревали в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. Мужчину нашли мертвым в тюремной камере в августе того же года.