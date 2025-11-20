Трамп подписал закон о публикации материалов по делу Эпштейна

Напомним, ранее Трамп заявил, что ему нечего скрывать и он не связан с делом Эпштейна. Президент также отметил, что историю о его связях с покойным финансистом якобы выдумали демократы. Вместе с тем, по словам главы Белого дома, именно члены Демократической партии имели контакты с этим человеком.