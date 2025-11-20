Ричмонд
В МИД РФ неожиданно назвали условия для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только после устранения его первопричин.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только после устранения его первопричин. Об этом он написал в статье для лаосских СМИ.

По словам министра, ключевым фактором остаётся нейтрализация угроз, исходящих от расширения НАТО. Лавров подчеркнул, что попытки втянуть Украину в альянс создали прямую угрозу безопасности России, и без надёжных гарантий в этой сфере говорить о мире невозможно. Он отметил и необходимость защиты прав русских и русскоязычных граждан на территориях, контролируемых Киевом.

Министр отдельно приветствовал позицию Лаоса, который, по его словам, проводит независимый внешнеполитический курс и занимает взвешенный подход к украинскому вопросу.

На этом фоне прозвучала и оценка Лоуренса Уилкерсона — бывшего главы аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла. По его словам, президент Владимир Путин счёл попытки Запада включить Украину в НАТО угрозой существованию России, что, по мнению Уилкерсона, объясняет принятое решение о начале специальной военной операции.

