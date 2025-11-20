Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только после устранения его первопричин. Об этом он написал в статье для лаосских СМИ.
По словам министра, ключевым фактором остаётся нейтрализация угроз, исходящих от расширения НАТО. Лавров подчеркнул, что попытки втянуть Украину в альянс создали прямую угрозу безопасности России, и без надёжных гарантий в этой сфере говорить о мире невозможно. Он отметил и необходимость защиты прав русских и русскоязычных граждан на территориях, контролируемых Киевом.
Министр отдельно приветствовал позицию Лаоса, который, по его словам, проводит независимый внешнеполитический курс и занимает взвешенный подход к украинскому вопросу.
На этом фоне прозвучала и оценка Лоуренса Уилкерсона — бывшего главы аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла. По его словам, президент Владимир Путин счёл попытки Запада включить Украину в НАТО угрозой существованию России, что, по мнению Уилкерсона, объясняет принятое решение о начале специальной военной операции.
