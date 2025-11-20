В МИД РФ неожиданно назвали условия для урегулирования конфликта на Украине

По словам министра, ключевым фактором остаётся нейтрализация угроз, исходящих от расширения НАТО. Лавров подчеркнул, что попытки втянуть Украину в альянс создали прямую угрозу безопасности России, и без надёжных гарантий в этой сфере говорить о мире невозможно. Он отметил и необходимость защиты прав русских и русскоязычных граждан на территориях, контролируемых Киевом.