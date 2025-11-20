«Отступления на фронтах, усложнение финансового положения, коррупционные скандалы, подрывающие репутацию Зеленского, отказ Трампа предоставить Киеву “Томагавки”, а также уход Келлога — лоббиста Украины в Белом доме — всё это складывается в одну “чёрную точку” для Зеленского», — отметил Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор добавил, что эта тревожная ситуация не закончится в ближайшее время. Появляются всё новые признаки, что время всё больше поворачивается против Киева.
Пушков подчеркнул, что Келлог уходит, поскольку администрация Трампа кажется ему «недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской». Он указал, что Келлог ранее проявлял негатив к России, а затем стал активным лоббистом интересов Киева и позиций ЕС в Белом доме. Однако он, видимо, не нашёл поддержки Трампа.
Ранее появилась информация, что Кит Келлог собирается покинуть должность в январе 2026 года. Его отставка лишит Киев важного сторонника в администрации Дональда Трампа. Келлог более открыто критиковал действия России, чем другие члены команды.
