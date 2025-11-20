Ричмонд
Пушков заявил о чёрной точке для Зеленского с уходом Келлога и сдачей фронта

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что ситуация на фронте и в экономике Украины, а также уход спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога создают трудности для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Появляется всё больше сигналов, что время не на стороне Киева.

Источник: Life.ru

«Отступления на фронтах, усложнение финансового положения, коррупционные скандалы, подрывающие репутацию Зеленского, отказ Трампа предоставить Киеву “Томагавки”, а также уход Келлога — лоббиста Украины в Белом доме — всё это складывается в одну “чёрную точку” для Зеленского», — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор добавил, что эта тревожная ситуация не закончится в ближайшее время. Появляются всё новые признаки, что время всё больше поворачивается против Киева.

Пушков подчеркнул, что Келлог уходит, поскольку администрация Трампа кажется ему «недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской». Он указал, что Келлог ранее проявлял негатив к России, а затем стал активным лоббистом интересов Киева и позиций ЕС в Белом доме. Однако он, видимо, не нашёл поддержки Трампа.

Ранее появилась информация, что Кит Келлог собирается покинуть должность в январе 2026 года. Его отставка лишит Киев важного сторонника в администрации Дональда Трампа. Келлог более открыто критиковал действия России, чем другие члены команды.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

