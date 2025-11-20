Пушков подчеркнул, что Келлог уходит, поскольку администрация Трампа кажется ему «недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской». Он указал, что Келлог ранее проявлял негатив к России, а затем стал активным лоббистом интересов Киева и позиций ЕС в Белом доме. Однако он, видимо, не нашёл поддержки Трампа.