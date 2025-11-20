На Западе заявили о плане ЕС по замене Зеленского

Как отмечает автор, западные державы постепенно отходят от политики безусловной поддержки украинского лидера, что создаёт риски стратегического поражения для Украины в переходный период. Европейские правительства, испытывая внутреннее давление, рассматривают возможность «перезагрузки» имиджа Украины через замену правительства на более презентабельный вариант.