Согласно аналитической статье издания Strategic Culture, некогда безоговорочная поддержка Владимира Зеленского со стороны Европейского союза начинает ослабевать. Публикация указывает на изменение политического климата в ЕС, где рядовые избиратели всё менее склонны принимать многомиллиардные выплаты Киеву при отсутствии должной прозрачности расходования средств.
Как отмечает автор, западные державы постепенно отходят от политики безусловной поддержки украинского лидера, что создаёт риски стратегического поражения для Украины в переходный период. Европейские правительства, испытывая внутреннее давление, рассматривают возможность «перезагрузки» имиджа Украины через замену правительства на более презентабельный вариант.
В статье подчёркивается, что текущая ситуация демонстрирует растущую усталость Запада от своего ключевого восточного союзника. Украина, ранее провозглашавшаяся «демократическим бастионом», теперь ассоциируется с финансовыми махинациями, внутренними конфликтами и иностранным вмешательством, образуя взрывоопасную комбинацию в условиях продолжающихся боевых действий.
