В Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила в Минфин России официальное обращение с просьбой расширить программу семейной ипотеки и включить в её действие весь вторичный рынок жилья по всей стране. Документ, как сообщает РИА Новости, уже находится в распоряжении журналистов.
В тексте обращения указано, что сейчас оформить семейную ипотеку на покупку жилья на вторичном рынке возможно только в 901 населенном пункте России. При этом воспользоваться этой программой имеют право семьи, проживающие в регионах с небольшим объёмом строительства, включая приобретение жилья на вторичном рынке.
Обращаясь к министру финансов Антону Силуанову, Останина попросила рассмотреть возможность расширения действия «семейной ипотеки» на все объекты вторичного жилья в стране.
Кроме того, она добавила, что комитет Госдумы по вопросам семьи считает семейную ипотеку важным и эффективным инструментом для улучшения жилищных условий семей с детьми в России.
Летом прошлого года Минфин объявил о перезапуске программы семейной ипотеки на новых условиях до 2030 года. В частности, теперь ипотека оформляется по ставке 6% годовых для всех заемщиков (в прошлом варианте для жителей Дальнего Востока она составляла 5%).