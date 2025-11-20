Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: для урегулирования на Украине нужно нейтрализовать угрозы от НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем» для лаосских СМИ указал, что для урегулирования украинской ситуации необходимо нейтрализовать угрозы от НАТО с её агрессивной экспансионной политикой.

Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путём устранения его первопричин. Необходимо надёжно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину», — отметил российский министр.

Вместе с этим он указал на важность того, чтобы от киевского режима добились соблюдения прав русских и русскоязычных людей.

Также Лавров поприветствовал независимую политику Лаоса и взвешенную позицию страны в отношении украинского кризиса.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг выразил мнение, что Североатлантический альянс не развяжет третью мировую войну с Россией из-за Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше