Лавров: для урегулирования на Украине нужно нейтрализовать угрозы от НАТО

«Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путём устранения его первопричин. Необходимо надёжно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину», — отметил российский министр.
Вместе с этим он указал на важность того, чтобы от киевского режима добились соблюдения прав русских и русскоязычных людей.
Также Лавров поприветствовал независимую политику Лаоса и взвешенную позицию страны в отношении украинского кризиса.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг выразил мнение, что Североатлантический альянс не развяжет третью мировую войну с Россией из-за Украины.