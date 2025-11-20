Стали известны потери США от конфискации российских активов

Согласно расчетам, проведённым РИА Новости на основе официальной статистики, потенциальная конфискация американских активов в России может обойтись США в сумму порядка 6,6 миллиарда долларов.
Именно такой объём прямых инвестиций из Соединённых Штатов находился в российской экономике по состоянию на конец 2024 года.
Ранее бюджетное управление Конгресса США допустило возможность того, что администрация президента Дональда Трампа в период с 2026 по 2028 год может изъять половину из пяти миллиардов долларов замороженных суверенных активов России.
Ранее сообщалось, что в США ввели новые антироссийские санкции.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.