Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны потери США от конфискации российских активов

Согласно расчетам, проведённым РИА Новости на основе официальной статистики, потенциальная конфискация американских активов в России может обойтись США в сумму порядка 6,6 миллиарда долларов.

Согласно расчетам, проведённым РИА Новости на основе официальной статистики, потенциальная конфискация американских активов в России может обойтись США в сумму порядка 6,6 миллиарда долларов.

Именно такой объём прямых инвестиций из Соединённых Штатов находился в российской экономике по состоянию на конец 2024 года.

Ранее бюджетное управление Конгресса США допустило возможность того, что администрация президента Дональда Трампа в период с 2026 по 2028 год может изъять половину из пяти миллиардов долларов замороженных суверенных активов России.

Ранее сообщалось, что в США ввели новые антироссийские санкции.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше