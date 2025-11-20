Госдума решила сократить сроки перерегистрации недвижимости в новых регионах

Как пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов, решение связано с большим числом фальсификаций старых документов, которые поступают для регистрации. Ещё одна причина — необходимость ускорить процесс оформления прав граждан. По словам Хусаинова, времени с 2022 года было достаточно, чтобы привести недвижимость в соответствие с российскими требованиями.