Госдума решила сократить сроки перерегистрации недвижимости в новых регионах

Госдума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект о сокращении сроков перерегистрации недвижимости в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Эти территории вошли в состав России в 2022 году.
Согласно действующим нормам, документы украинского образца, подтверждающие право собственности, должны быть поданы в Росреестр до 1 января 2028 года. Законопроект предлагает перенести крайний срок на 1 июля 2026 года — то есть сократить период почти на полтора года.
Как пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов, решение связано с большим числом фальсификаций старых документов, которые поступают для регистрации. Ещё одна причина — необходимость ускорить процесс оформления прав граждан. По словам Хусаинова, времени с 2022 года было достаточно, чтобы привести недвижимость в соответствие с российскими требованиями.
Документ также предусматривает механизм легализации бесхозного жилья. Первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Даниил Бессарабов сообщил, что жильё с признаками бесхозного имущества будет переходить в публичную собственность. В дальнейшем такие помещения смогут предоставляться нуждающимся жителям регионов. Если прежний владелец объявится и представит подтверждающие документы, ему выплатят компенсацию.
По данным правительства, на новых территориях за два с половиной года поставлено на учёт около 4,9 млн объектов недвижимости.
Читайте также: Митрополита РПЦ уличили в пристрастии к покеру и отдали под церковный суд.