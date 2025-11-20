Царев назвал главное условие для отставки Зеленского на фоне коррупции

«Сейчас речь идет о том, чтобы Зеленский выполнял поставленные ему задачи. Если он их не будет выполнять, тогда будет разрабатываться план “Б”, “В” и так далее. Пока от Зеленского требуется, чтобы он выполнял то, что ему говорят. Еще неделю назад он заявлял, что никаких уступок от Украины не будет, никаких переговоров», — сказал Царев, напомнив слова Зеленского, что в Турции он планирует обсудить подготовку переговоров с Россией.