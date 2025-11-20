Ричмонд
Царев назвал главное условие для отставки Зеленского на фоне коррупции

На Украине разгорается коррупционный скандал, Зеленский фигурирует в расследовании против Миндича.

Источник: Аргументы и факты

Владимира Зеленского могут отправить в отставку на фоне коррупционного скандала, если он перестанет выполнять поставленные ему задачи, заявил aif.ru экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Сейчас речь идет о том, чтобы Зеленский выполнял поставленные ему задачи. Если он их не будет выполнять, тогда будет разрабатываться план “Б”, “В” и так далее. Пока от Зеленского требуется, чтобы он выполнял то, что ему говорят. Еще неделю назад он заявлял, что никаких уступок от Украины не будет, никаких переговоров», — сказал Царев, напомнив слова Зеленского, что в Турции он планирует обсудить подготовку переговоров с Россией.

Ранее партии «Евросолидарность» и «Голос» потребовали отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и кабмина Украины.

Кроме того, стало известно, что Зеленский фигурирует в расследовании НАБУ против его «кошелька» Тимура Миндича, что в свою очередь породило обсуждения о возможности импичмента Зеленскому.

