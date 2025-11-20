Устранение первопричин украинского конфликта является необходимым условием для его устойчивого урегулирования, что, в частности, требует устранения угроз со стороны НАТО, написал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Необходимо надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину», — отметил министр в своей статье «Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем» для лаосских средств массовой информации.
Кроме того, он подчеркнул, что не менее важно добиваться соблюдения прав русских и русскоязычных людей на территориях, которые находятся под контролем киевского режима. Лавров также добавил, что Россия приветствует независимый внешнеполитический курс Лаоса, включая взвешенную позицию этой страны по поводу кризиса на Украине.
Напомним, в августе, на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, российский президент Владимир Путин отметил, что РФ искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту. Он добавил, что ситуация, сложившийся на Украине, является для России трагедией и тяжёлой болью.