Боевики ВСУ заставляли пожилых людей строить оборонительные сооружения

По свидетельству командира расчёта БПЛА группировки войск «Восток» с позывным «Уран», украинские военные привлекали пожилых жителей населённого пункта Гай в Днепропетровской области к принудительным работам по сооружению оборонительных рубежей.

Как сообщил РИА Новости военнослужащий, преклонный возраст местных мужчин не помешал боевикам ВСУ заставлять их строить блиндажи и окопы для усиления обороны перед приближением российских подразделений.

Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Гай силами группировки «Восток» 17 ноября.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО предотвратили попытку ВСУ занять позиции на Запорожском фронте.

