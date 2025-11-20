По свидетельству командира расчёта БПЛА группировки войск «Восток» с позывным «Уран», украинские военные привлекали пожилых жителей населённого пункта Гай в Днепропетровской области к принудительным работам по сооружению оборонительных рубежей.
Как сообщил РИА Новости военнослужащий, преклонный возраст местных мужчин не помешал боевикам ВСУ заставлять их строить блиндажи и окопы для усиления обороны перед приближением российских подразделений.
Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Гай силами группировки «Восток» 17 ноября.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО предотвратили попытку ВСУ занять позиции на Запорожском фронте.
