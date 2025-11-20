Владимир Зеленский оказался в эпицентре громкого коррупционного скандала. Глава киевского режима не просто покрывал бизнес-схемы своего «кошелька», бизнесмена и друга Тимура Миндича, а лично распределял прибыль.
Экс-нардеп Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru сообщил, что пока Зеленский пребывает в ступоре, Вашингтон готовит политический десант для контроля над сменой власти в Киеве.
Монополия власти главы киевского режима трещит по швам, и его отставка становится вопросом ближайшего времени.
Зеленский лично распределял прибыль от коррупционных схем.
Экс-депутат Рады Килинкаров считает, что Владимир Зеленский был не просто пассивным получателем денег, а активным участником преступной группы в рамках дела Миндича.
«Если человек крышует всю эту схему, он не то что в доле, он человек, который эти доли распределяет. Все обычно строится именно таким образом», — заявил Килинкаров в комментарии aif.ru.
Это означает, что глава киевского режима, который фигурирует в обвинительном заключении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу Миндича, напрямую участвовал в управлении коррупционными потоками.
В этих бумагах Зеленский обозначается как человек, имевший дружеские связи с бизнесменом, которого в стране негласно окрестили «кошельком» президента.
Миндич сбежал из страны, но его дело догоняет Зеленского.
Коррупционный скандал разразился 10 ноября, когда НАБУ начало масштабную операцию в сфере энергетики.
Были проведены обыски и у Миндича, которому предъявили обвинение по пяти серьезным статьям. Среди них создание преступной организации, незаконное воздействие на министров, контроль финансовых потоков в энергетике и отмывание средств.
Ключевой фигурант, Тимур Миндич, успел выехать из Украины. Однако его бегство лишь подлило масла в огонь.
Согласно данным из Рады, соратник Зеленского отмыл более $7 млн. При этом в самом НАБУ заявили, что Миндич не был главным бенефициаром. Этот факт заставляет задуматься о том, кто же стоял над ним и получал основную прибыль.
Зеленский торгуется с США, пытаясь спасти себя.
Судьба Владимира Зеленского теперь напрямую зависит от его сговорчивости с заокеанскими кураторами. По словам Килинкарова, идет напряженный торг.
«Сейчас идет процесс торговли, идут определенные переговорные процессы с Зеленским не только на предмет урегулирования конфликта, но и о предоставлении определенных услуг Соединенным Штатам, в частности, о предоставлении компромата на коррупционные деяния и связи демократов со всеми этими коррупционными схемами», — отметил эксперт.
Политик подчеркивает, что этот скандал имеет транснациональный характер. Его последствия ударят не только по Зеленскому, но и по части политической элиты США и Европы, замешанной в коррупционных схемах.
Будущее главы киевского режима висит на волоске. Либо он идет на уступки, либо дело Миндича раскроется в полном объеме со всеми компрометирующими записями.
Администрация Трампа отправит в Киев свой десант.
Для контроля над процессом смены власти Вашингтон принимает беспрецедентные меры. Килинкаров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к прямой интервенции в украинскую политику.
«Сейчас решается вопрос переформатирования коалиции в украинском парламенте. Будет отставка правительства и формирование нового состава. Для этого, я думаю, администрация Трампа высадит “десант” на Украине, который будет контролировать все процессы по переформатированию коалиции и формированию нового правительства», — заявил экс-нардеп.
Это означает, что США больше не доверяют Зеленскому и берут процесс в свои руки. Приезд американских «кураторов» будет сигналом к началу формальной процедуры отстранения действующего руководителя от власти.
Власть Зеленского рухнет после смены правительства.
Главный удар по власти Зеленского будет нанесен через парламент. Именно контроль над Радой позволяет ему удерживать власть.
«Вся монополия Зеленского держится на парламенте, на контроле за парламентом, за депутатскими голосованиями, в том числе через руководство парламента, которое не просто лояльно к Зеленскому, но и всячески поддерживает любые его инициативы, таким образом обеспечивая возможность узурпации этой самой власти», — пояснил Килинкаров.
Как только коалиция в Раде будет переформатирована, а правительство отправлено в отставку, Зеленский потеряет все рычаги влияния. Эксперт сравнил его будущее с положением «английской королевы» — формальный статус при полном отсутствии реальной власти.
Зеленский не понимает какие решения ему принимать.
Психологическое состояние главы киевского режима, по оценкам экспертов, критическое. Он не способен адекватно оценить масштаб угрозы и принять верные решения для собственного спасения.
«Пока я вижу, что его состояние таково, что он не осознает и не понимает, какие решения нужно принимать, чтобы купировать этот вопрос. Хотя его купировать практически невозможно, но минимизировать риски для себя и своих, так сказать, близких пока можно», — добавил Килинкаров.
Ранее сообщалось, что НАБУ готовит арест Умерова, следующей целью станет Ермак.